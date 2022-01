De start van het tweede seizoen van Matthijs Gaat Door op NPO1 is zaterdagavond door bijna 1,2 miljoen mensen bekeken, meldt Stichting KijkOnderzoek. De oudejaarsspecial van het programma trok vorige week nog bijna 1,1 miljoen kijkers.

De tweede aflevering van Wie is de Mol?, die voorafgaand aan Matthijs Gaat Door werd uitgezonden, trok ruim 2,9 miljoen kijkers. De openingsaflevering van de populaire spelshow deed het vorige week met 3,1 miljoen kijkers iets beter.

De quiz Weet ik Veel op RTL 4, die primetime en deels tegelijk met Wie is de Mol? werd uitgezonden, bereikte bijna 1,4 miljoen belangstellenden. De nieuwe talentenjacht Better than Ever, waarin artiesten die in eerdere programma's doorbraken een tweede kans krijgen, werd gezien door een miljoen mensen.

SBS6 zond de cabaretshow Numero Uno van Ronald Goedemondt uit. De registratie trok gemiddeld 307.000 mensen.