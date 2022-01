John van den Heuvel had niet door dat hij in gevaar was toen donderdag de A2 werd afgesloten omdat hij mogelijk werd achtervolgd. Dat zei de misdaadverslaggever zaterdag in het programma RTL Boulevard, waarin hij reageerde op de bedreigende situatie.

"Het begon als een rustige werkdag. Ik had een afspraak bij mijn werkgever De Telegraaf, ik zou daarna naar het zuiden van het land gaan. We zouden nog even kort een tussenstop maken in Amsterdam, in het centrum. Vervolgens stap ik vanaf dat moment weer achter in de auto", vertelt Van den Heuvel.

"Ik zit in beveiligd vervoer. Er zitten dan een aantal politiemensen om mij heen en ook in de auto. Ik ben op dat moment gaan bellen. Ik zou een gesprek gaan voeren met een vader voor het programma Ontvoerd. Ik zat vrij geconcentreerd te bellen en kreeg op die manier niet helemaal goed mee wat er om mij heen gebeurde."

Ook toen de auto waarin hij zat harder ging rijden, merkte de misdaadjournalist niet dat er iets aan de hand was. "Ik merkte wel tijdens het bellen dat we steeds harder gingen rijden. Op een gegeven moment gingen de zwaailichten ook aan en de sirene ging aan. Er werd best ruw gereden en op een gegeven moment werd ook het fietspad gepakt."

Zelfs toen de auto waarin Van de Heuvel zat hard de snelweg op reed had hij niets door. "Ik weet nog dat ik geïrriteerd vroeg: Jongens, kan het even iets zachter? En kan die sirene af, want ik zit te bellen", vertelt hij.

De politiemensen vertelden hem op dat moment dat er sprake was van een incident en dat hij in veiligheid zou worden gebracht in een zogeheten ophoudlocatie. "Dat was voor mij het moment om het telefoongesprek te beëindigen."

Gewend dat mensen aandacht krijgen voor ons 'minikonvooi'

"Ik heb nu inmiddels ruime ervaring met deze manier van leven", legt Van de Heuvel uit, die dacht dat hij te maken had met nieuwsgierige automobilisten. "Ik ben gewend dat mensen aandacht krijgen voor ons, het is een soort minikonvooi. De mensen gaan er dan achter rijden of naast de auto rijden om te zien wie er in de auto zit."

De misdaadverslaggever hoorde pas wat er aan de hand was toen hij in een politiebureau in veiligheid was gebracht.

"Toen schrok ik wel een beetje. Want de indruk was bij mijn beveiligers op dat moment dat ze al vanaf Amsterdam gevolgd werden door twee motorscooters en toen wij kort daarna de ring op gingen, een snelle Audi de achtervolging inzette en ook niet week toen er harde snelheden werden ingezet. En dat er nog een tweede Audi bij betrokken zou zijn."

"Ik voel me op zich oké en ben heel blij met de scherpte en alertheid die met mij in de auto meereden, en de mensen er omheen", vertelde Van den Heuvel, die nog steeds niet weet wat er precies is gebeurd. Volgens hem wordt hij "redelijk summier op de hoogte gehouden".

De verslaggever van De Telegraaf denkt niet gelijk aan een aanslag, maar vindt het wel "een raar verhaal". Onder andere omdat de verdachte een rol speelt in het Marengo-proces en een bivakmuts en een cryptotelefoon, die volgens Van den Heuvel veel door criminelen wordt gebruikt, in de auto had.