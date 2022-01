De start van de twaalfde reeks van The voice of Holland op RTL 4 heeft vrijdag 1,69 miljoen kijkers getrokken. Het is daarmee een van de minst bekeken seizoensopeningen van het succesvolle programma, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Alleen de eerste aflevering van het eerste seizoen in 2010 werd met 1,67 miljoen mensen nog net iets minder goed bekeken. De elfde reeks ging in november 2020 van start met 2,3 miljoen kijkers.

The voice of Holland had vrijdag flinke concurrentie van NPO1, waar een nieuw seizoen van Flikken Maastricht in première ging. De zestiende reeks van de populaire politieserie trapte af met bijna 1,6 miljoen kijkers. Tegelijkertijd scoorde De slimste mens op NPO2 ruim 1,4 miljoen kijkers.

Zo'n 546.000 mensen hadden hun tv op primetime op SBS6 gezet voor De Alleskunner. De eerste aflevering van twintig jaar VI: Einde van een Tijdperk trok op Veronica zo'n 256.000 mensen.