Timo Pisart (redactiechef 3voor12), Michiel Veenstra (KINK) en 50 jaar OOR maken dit jaar kans op de Pop Media Prijs, de belangrijkste prijs in de popjournalistiek. Met de prijs is een geldbedrag van 3.000 euro gemoeid.

Volgens de jury heeft Pisart zichzelf in een tijd waarin "corona alles lamlegt, terwijl de kern van je vak is om overal vooraan te staan" opnieuw uitgevonden en is hij creatief geweest. Over muziekblad OOR zegt de jury dat de editie waarin het beste uit een halve eeuw popjournalistiek voelde als "een fraaie bloemlezing AAA-sterren, waarbij vooral treft hoe men op het moment zelf naar ze keek".

Veenstra (zie foto) zegde zijn "comfortabele bestaan binnen de NPO vaarwel om een oud nieuw avontuur aan te gaan: het tot leven wekken van het roemruchte KINK". "Niet alleen als dj, maar ook als strateeg achter de alternatieve zender gooit hij al zijn enthousiasme in de strijd", aldus de jury, die bestaat uit Gijsbert Kamer, Wilbert Mutsaers, Atze de Vrieze, Matthijs van Duijvenbode en Yolanda Ulger.

De Pop Media Prijs wordt uitgereikt voor het gehele oeuvre van een maker. De winnaar krijgt de prijs op 21 januari tijdens de digitale editie van ESNS.