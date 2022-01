Ilja Gort kennen de meeste mensen van zijn wijn en inmiddels is hij ook niet meer van televisie weg te denken. Zaterdag begint een nieuwe reeks van Gort over de grens, waarin hij Frankrijk doorkruist en wijnbedrijven bezoekt. Maar hoe kwam zijn eigen wijnmakerij eigenlijk tot stand en wat doet hij nog meer?

De 71-jarige Gort begint zijn carrière als muzikant, onder meer in de Delftse band After Tea. Ook componeert hij allerlei reclamejingles, waaronder die van Duo Penotti ("twee kleuren in een potti") en het panfluitmelodietje uit de Nescafé-reclame.

Dit levert Gort veel geld op. "Als mijn toenmalige vriendin riep dat we nu toch echt eens weg moesten, belde Heineken of ik weer wat wilde schrijven", vertelt hij in gesprek met het AD. "En het bedrag dat ik daarmee verdiende, was minstens het tienvoudige waard van het vliegticket die we wilden kopen."

In 1994 besluit Gort, op dat moment al in het bezit van een buitenhuisje in Frankrijk, van zijn geld een kasteel in de buurt van Bordeaux te kopen. Bij het chateau hoort bijna 15 hectare aan wijngaarden (inmiddels bijna 25). "Echt geen idee hoe ik wijn moest maken, maar dat zou wel komen", aldus Gort in hetzelfde interview.

De inmiddels wijnboer laat de eerste lichtingen wijn maken door de Australische wijnmaker David Morrison (en inmiddels door zijn zoon Klaas). Aanvankelijk wordt de wijn slecht verkocht, maar het lukt Gort om een deal te maken met Albert Heijn, die nu al jaren zijn wijn verkoopt. Ook worden de wijnen onderscheiden met diverse prijzen.

Regelmatig kruipt Gort ook achter de schrijftafel. In 2004 verschijnt via zijn eigen uitgeverij Slurp Leven als Gort in Frankrijk, waarin hij het verhaal achter zijn Franse kasteel onthult en vertelt over het bourgondische Franse leven. Er verschijnen daarna nog zes boeken over wijn en culinaire zaken.

In 2008 brengt Gort zijn eerste roman uit, Het Merlot mysterie (later uitgebracht als De geluksvogel). In 2021 verschijnt Bed en breakfast, dat een vaste plek bezet in de bestsellerlijst.

Ilja Gort met zoon Klaas, die nu het wijnbedrijf bestiert. Ilja Gort met zoon Klaas, die nu het wijnbedrijf bestiert. Foto: Ilja Gort

Tien jaar geleden maakt Gort zijn debuut op televisie: voor Omroep MAX ontwikkelt hij het wijnprogramma Wijn aan Gort. Gorts Wijnkwartier (2018), waarin de wijnmaker kijkersvragen over wijn beantwoordt, is een kijkcijferhit en ook de herhalingen die momenteel worden uitgezonden belanden in de kijkcijfertop 25.

Ook Gort over de grens (2017) doet het goed. In de nieuwste reeks reist Gort rond in Frankrijk en bezoekt hij streken als de Zuid-Franse Camargue.

"Op straat word ik verrassend genoeg vaak aangesproken door jongeren", vertelt hij in gesprek met Het Parool. "Die vinden het te gek wat ik doe. Ik denk dat ze mijn ongedwongenheid en enthousiasme leuk vinden."

Inmiddels heeft Gort het wijnstokje overgedragen aan zoon Klaas (31). De presentator zal zich vooral bezighouden met het maken van een nieuw televisieprogramma en het schrijven van romans. "Het werd gewoon te veel om alles te combineren."

Gort over de grens is vanaf 8 januari elke zaterdag te zien om 20.35 uur op NPO2.