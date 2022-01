De NPO heeft naar aanleiding van het opstappen van Taco Dankers als voorzitter van omroep Ongehoord Nederland een gesprek met de Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding gevoerd. Dankers vertrok nadat NRC over zijn antisemitische uitlatingen had geschreven.

Het gesprek tussen Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner en toenmalig NPO-voorzitter Shula Rijxman vond afgelopen december plaats bij de NPO in Hilversum.

"Het was een goed en nuttig gesprek. We hebben elkaars rollen besproken en afgesproken beiden vanuit onze eigen verantwoordelijkheden alert te blijven op dit onderwerp", laat een woordvoerder van de NPO desgevraagd aan NU.nl weten.

Verder wil de NPO niet inhoudelijk op het gesprek ingaan.

Manifest over ondermijning van 'wit' Europa

Voormalig ON!-voorzitter Dankers maakt deel uit van de leiding van Gefira. Deze stichting verspreidt op regelmatige basis antisemitische teksten.

Volgens Verdoner is het bulletin dat Gefira in september 2021 uitgaf "een manifest dat zo uit de Tweede Wereldoorlog lijkt te komen". In de teksten wordt gesproken over de macht van Joden en "ondermijning van het 'witte' Europa".

"We zijn zeer geschrokken van de berichtgeving in NRC vanmorgen over de voorzitter van Ongehoord Nederland. We gaan uiteraard zo snel mogelijk hierover in gesprek met de leiding van deze nieuwe omroep", schreef de NPO destijds op Twitter.

Verdoner is sinds begin 2021 werkzaam als Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding. Hij krijgt voor een jaar de opdracht om de minister van Justitie en Veiligheid te adviseren over de strafrechtelijke aanpak van antisemitisme.

