Deze vrijdag begint het nieuwe seizoen van The voice of Holland op RTL 4. Glennis Grace vervangt Jan Smit als coach, maar er verandert nog veel meer in deze nieuwe reeks van de populaire talentenjacht.

Zo krijgen Grace, Ali B, Waylon en Anouk voor het eerst de mogelijkheid om een zogenoemde blockbutton in te drukken. Daarmee kunnen ze een concurrerende coach blokkeren.

Als een coach geblokkeerd wordt, kan die zich niet omdraaien om een kandidaat te kiezen. Dat merkt deze coach pas tijdens het omdraaien.

De coaches kunnen hun blokkeerknop slechts één keer gebruiken en dus ook maar één coach uitschakelen.

Afvallers krijgen een tweede kans

Een tweede grote verandering is dat de afvallers zonder coach niet direct uit het twaalfde seizoen van het talentenprogramma hoeven te verdwijnen.

Er is namelijk een kans dat zij door Typhoon of ex-deelneemster Maan worden gekozen om mee te doen aan The Comeback Stage. Dit is een apart programma waarin de afvallers het tegen elkaar opnemen. Inzet van de strijd is een plek in de kwartfinales van The voice of Holland.

Een woordvoerder van RTL laat aan NU.nl weten dat twee of drie kandidaten zo'n plek kunnen bemachtigen. Het nieuwe onderdeel is al te zien in andere landen. Zo wist een afgevallen deelnemer uit de Spaanse editie de talentenjacht uiteindelijk te winnen. The Comeback Stage wordt op Videoland uitgezonden.

Zowel het nieuwe seizoen van The voice of Holland als The Comeback Stage gaat deze vrijdag van start.