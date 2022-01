De eerste aflevering van de tweede reeks van Over Mijn Lijk met Tim Hofman heeft woensdagavond meer dan 1,2 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Hiermee heeft het programma het resultaat van de vorige aftrap, toen een miljoen mensen keken, overtroffen.

In Over Mijn Lijk worden ongeneeslijk zieke jongeren gevolgd. Hofman nam de presentatie vorig seizoen over van Valerio Zeno. Het programma won in 2020 de Televizier-Ring.

De dag top 5 van woensdag 5 januari

1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 2.145.000 kijkers

2. De slimste mens (NPO3) - 1.823.000 kijkers

3. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.572.000 kijkers

4. Tussen Kunst en Kitsch (NPO1) - 1.532.000 kijkers

5. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 1.383.000 kijkers

