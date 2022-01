272 meldingen kwamen er in 2021 bij PersVeilig binnen over journalisten die bedreigd werden of met fysiek geweld te maken kregen. Een jaar eerder werden er 121 incidenten gemeld.

Er kwamen 158 meldingen van bedreiging binnen, 73 van fysiek geweld en 1 melding van seksueel geweld. Daarnaast werden er 22 klachten ingediend over stalken en stelselmatige intimidatie.

De bedreigingen werden het vaakst via sociale media geuit (58 keer). Tijdens demonstraties en andere bijeenkomsten kwamen 31 klachten tot stand en 13 keer werd de privéomgeving genoemd.

De stijging van het aantal meldingen heeft voor een deel te maken met de groeiende naamsbekendheid van PersVeilig, dat sinds 2019 bestaat.

PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie. Het biedt journalisten die zich melden verschillende vormen van ondersteuning.