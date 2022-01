Henk Blok stopt als nieuwslezer bij de middagshow van Radio Veronica. Het radioprogramma wordt per 10 januari overgenomen door dj Marisa Heutink en Blok heeft besloten niet mee te gaan, meldt Talpa Network.

Blok leest het nieuws in de huidige middagshow van Tim Klijn en Celine Huijsmans, maar zet een punt achter zijn werkzaamheden voor de zender.

"De opzet van de nieuwe show met meer focus op muziek blijkt na diverse gesprekken niet genoeg ruimte te bieden voor zijn gewenste rol als nieuwsman. Zowel Henk als wij vinden het erg jammer dat hij vertrekt bij Radio Veronica", aldus de woordvoerder.

"Op dit moment worden er gesprekken met Henk gevoerd, om te kijken naar een andere plek binnen de radiozenders van Talpa Network. We wensen Henk alle goeds en we houden contact met elkaar."

Blok keerde in januari 2020 na een sabbatical van ruim een half jaar terug op de radio. De nieuwslezer kampt al vijftien jaar met de chronische ziekte sarcoïdose en wilde enkele maanden rust pakken en meer tijd doorbrengen met zijn gezin.

Hij was jarenlang nieuwslezer in het programma Evers Staat Op. Nadat Edwin Evers met zijn ochtendshow was gestopt, ging Blok in 2019 deel uitmaken van het vaste team van de show van Frank Dane. Na zijn sabbatical ging Blok aan de slag bij Radio Veronica.