Het gerechtshof Amsterdam staat de Ondernemingskamer toe om e-mails van drie medewerkers van de Limburgse omroep L1 te doorzoeken. Dat besluit is genomen, omdat bedrijfsgegevens van de omroep naar andere media zouden zijn gelekt.

Een ruzie tussen het personeel van L1 en de raad van commissarissen vormt de aanleiding voor het onderzoek. Ook lag het personeel overhoop met bestuurder Peter Elbers, die afgelopen zomer bij de omroep is vertrokken.

Elbers wilde onder andere verborgen camera's op de redactievloer installeren, maar trok dat voorstel niet veel later in.

Het besluit van het gerechtshof betekent niet dat er naar hartenlust in de mailbox van het personeel rondgekeken mag worden. Wel mag in vier vooraf vastgestelde tijdvakken van 2020 en 2021 gezocht worden, meldt de NOS op basis van De Limburger. Eventuele zoekresultaten moeten aan de medewerkers in kwestie getoond worden. Die kunnen er op hun beurt bezwaar tegen maken.

'Basale fatsoensnormen'

De raad van commissarissen van L1 vroeg de Ondernemingskamer in Amsterdam afgelopen februari de gang van zaken binnen de regionale omroep in Maastricht te onderzoeken.

De raad van commissarissen zegt dat verschillende mensen hun afschuw hebben uitgesproken over de persoonlijke manier waarop voormalig bestuurder Elbers werd aangevallen. De beeldvorming rond hem zou "basale fatsoensnormen te buiten" zijn gegaan. Tegelijkertijd zegt de raad de geluiden vanuit het personeel zeer serieus te nemen.

Volgens de raad is er veel meer aan de hand binnen de organisatie van L1. De problemen zouden een jarenlange ontstaansgeschiedenis hebben en al veel langer spelen dan het huidige conflict rond de voormalige directeur.