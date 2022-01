Honderd dagen lang zitten de deelnemers van Big Brother - als alles goed gaat - opgesloten in het huis van het realityprogramma. Al die tijd kan de deelnemersgroep, die op dit moment bestaat uit vier Belgen en vier Nederlanders, geen geld verdienen. Maar hoe wordt hun huur of hypotheek dan betaald?

Dimitri, Grace, Kitty, Nouchine en Peter hebben zich maandag officieel laten vastzetten in het Big Brother-huis. Ook Sercan, Tobias en Vera doen een gooi naar de winst. Het doel is zo lang mogelijk in het huis te blijven en uiteindelijk te winnen. Aan die winst zit een geldbedrag vast, maar je energierekening thuis kan niet honderd dagen wachten.

Een woordvoerder van RTL laat desgevraagd aan NU.nl weten dat de deelnemers allemaal hun eigen oplossing hebben gevonden met werkgevers. Zo had de één nog flink wat vakantiedagen over en komt zo een heel eind en is de ander met onbetaald verlof om maar zo lang mogelijk in het huis te kunnen blijven.

Enkele van de deelnemers hebben ook kinderen te voeden, dus het is niet zo dat iedereen maar onbeperkt kan wegblijven zonder enige financiële compensatie. Endemol, de producent van het televisieprogramma, heeft daarom een dagvergoeding opgesteld. Daarmee kunnen de huidige deelnemers en de kandidaten die op een later moment instappen gewoon de rekeningen blijven betalen.

Big Brother is maandag van start gegaan bij RTL 4 (445.000 kijkers) en RTL 5 (141.000 kijkers). De livestream is via Videoland de hele dag te bekijken en ook Belgische kijkers kunnen via VIER het realityprogramma volgen. De presentatie is in handen van Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.