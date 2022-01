Na zes reeksen Married At First Sight zijn er van de ruim dertig koppels slechts twee getrouwd gebleven. Geen hoge succesratio, en daarom is er flink wat veranderd binnen het expertteam dat de matches samenstelt.

In Married At First Sight worden vijf à zes stellen door deskundigen gematcht. Ze zien elkaar voor het eerst bij het altaar. Waar de vier experts zich voorheen vooral bezighielden met psycho- en relatietherapie en op basis daarvan de koppels bij elkaar zochten, is er nu gekozen voor een andere samenstelling binnen het expertteam.

Matchmakers Liselotte Visser en Radboud Visser zijn nieuw en runnen samen een relatiebemiddelingsbureau. Psycholoog Visser vertelt op de website van hun bedrijf dat ze met 75 procent het hoogste slagingspercentage ter wereld hebben. Visser is directeur van het bedrijf en coacht de matchmakers.

Ook gedragsbioloog Patrick van Veen is aan het team toegevoegd. In de eerste drie seizoenen was hij ook al betrokken bij het programma. Van Veen doet onderzoek naar de overeenkomst tussen sociaal gedrag van apen en mensen in bedrijven en past biologische wetenschap toe in maatschappelijke thema's.

De in totaal vier experts hebben nu "meer hun eigen hokje gekregen", vertelt seksuoloog en psycholoog Eveline Stallaart (de enige deskundige die uit het vorige team is overgebleven) in De Telegraaf. Ook hebben ze meer tijd om de kandidaten te bestuderen, ze mee te maken en te analyseren. "Daar wil je meer tijd voor hebben zodat mensen niet de kans krijgen om sociaal wenselijk te antwoorden", zegt Stallaart. "Daar hebben we heel erg op gefocust."

Het team zal volgens de seksuoloog minder aandacht besteden aan uiterlijke voorkeuren van de kandidaten en meer kijken naar "iemand die matcht op hechtingsstijl en type mens". "We gaan niet naar dat wensenlijstje kijken van 'ik wil dat hij blauwe ogen heeft', maar écht naar wat je nodig hebt als levenspartner?", aldus Stallaart.

Deze stellen bleven samen Patty en Bram uit het eerste seizoen zijn nog steeds getrouwd en kregen in 2019 een dochter.

Ook het tweede seizoen bracht een succesvol koppel voort: Chantal en Nikolai zijn nog steeds gelukkig getrouwd en werden in 2019 eveneens ouders van een dochter.

In de vorige seizoenen was er nog weleens kritiek op de lange aanloop naar het huwelijk. De voorbereidingen, zoals het uitzoeken van de kleding, werden uitgebreid in beeld gebracht. Nu begint het programma al snel met datgene waar het om draait: het trouwfeest. Daarna gaan de kersverse huwelijksparen op vakantie en wonen ze een week samen. Na deze tijd moeten ze besluiten of ze getrouwd willen blijven.

Overigens staat er nóg een nieuw seizoen van Married At First Sight op stapel. Er worden momenteel kandidaten gezocht voor een editie die is gebaseerd op de Australische versie, die ook hier in Nederland volop bekeken werd.

In dit programma, dramatischer van toon dan zoals we het nu kennen, hebben de deelnemende stellen onderling ook veel contact via gezamenlijke diners. Daarnaast wonen ze langere tijd samen en zijn er tussendoor zogenoemde verbintenisceremonies, waarbij de koppels ook tussendoor kunnen besluiten of ze samen willen blijven. Alleen als beide kandidaten ervan af willen zien, wordt hun deelname vroegtijdig beëindigd.

Married At First Sight is dinsdagavond om 20.30 uur te zien op RTL 4.