Tim Klijn is voortaan in de ochtend te horen op Radio Veronica. De dj verhuist per 10 januari van de middag en neemt de ochtendshow over van Wilfred Genee. De plek van Klijn in de middag wordt overgenomen door Marisa Heutink, zo maakt Radio Veronica dinsdag bekend.

De 42-jarige Klijn gaat De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen presenteren met sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen. Dat drietal was de afgelopen jaren al te horen naast Genee, die onlangs afscheid nam om zich te kunnen richten op zijn dagelijkse talkshow VI bij SBS6.

"Rick en Niels zijn samen met 'de wijze uit het Oosten', Edwin Evers, de uitvinders van Neerlands moderne ochtendradio", zegt Rob Stenders, zendermanager van Radio Veronica. "Tim Klijn maakte al veel uren als vervanger van Evers en later Genee, en is nu de presentator van De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen. Daarmee klinkt hij vertrouwd, maar deze show krijgt uiteraard wel echt Tims eigen sound."

Heutink neemt vanaf volgende week de middagshow van Veronica voor haar rekening. De presentatrice was eerder dagelijks op de vroege avond van de zender te horen en begint nu dus een paar uur eerder.