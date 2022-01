The Masked Singer, I Can See Your Voice en Married At First Sight: Carlo Boszhard is in heel veel populaire televisieprogramma's van RTL 4 te zien. Toch vindt de presentator dat een goed bekeken programma geen garanties biedt, zegt hij in AD.

"Je bouwt hier ook niets op als je een keer een succesvol programma hebt. In de Verenigde Staten zeggen ze dan 'good for you' en hier is het 'je bent wel héél veel op tv'. In Nederland wordt een aantal mensen in de tv-wereld geëerd, een aantal mensen gehaat en van anderen zeggen de kenners 'die doet wel érg veel'", aldus Boszhard tegenover de krant.

De presentator heeft na ruim 32 jaar televisie-ervaring geleerd dat hij zichzelf moet beschermen tegen kritiek. "Als mensen zeggen dat ze mij een klootzak vinden, komt dat net zo hard binnen als wanneer mensen zeggen mij wél leuk te vinden."

Boszhard merkt dat niet alle programma's die hij maakt evenveel waardering krijgen. Married At First Sight levert hem meer lof op dan I Can See Your Voice. "Dat komt doordat kijkers entertainment maken niet echt als een vak zien, ze vinden het leuk of niet leuk, maar maken niet de analyse waarom iets werkt of niet werkt."