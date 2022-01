Bas Haan stopt met zijn werkzaamheden bij Nieuwsuur en gaat vanaf 1 maart aan de slag bij NRC, maakt de krant maandag bekend. De 48-jarige journalist zal daar de onderzoeksredactie versterken.

Haan, die de laatste vijftien jaar voor Nieuwsuur en voorloper NOVA werkte, wil "graag een nieuwe stap als onderzoeksjournalist" maken.

De journalist won verschillende prijzen voor zijn werk. Zo werd hij in 2015 uitgeroepen tot Journalist van het Jaar voor zijn berichtgeving over de zogeheten bonnetjesaffaire. Over diezelfde zaak verscheen van zijn hand ook het boek De rekening voor Rutte, waarmee hij de Brusseprijs voor beste Nederlandse journalistieke boek won.

Sinds de zomer draait de film De Veroordeling in de bioscoop, gebaseerd op het in 2009 verschenen boek De Deventer moordzaak van Haan over de geruchtmakende moordzaak. Op het boek is ook een podcast gebaseerd.