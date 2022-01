Renze Klamer is de komende maand te horen als vervanger van Humberto, het radioprogramma van Humberto Tan. De presentator is met vakantie en daarom is de voormalige presentator van De Vooravond de komende vier vrijdagmiddagen te horen op NPO Radio 1.

Klamer noemt de tijdelijke klus in het AD een eer. "Dat moet je een beetje relativeren, want het is een interimpje, maar wel ontzettend leuk. Ik mag in principe mijn eigen invulling aan dit programma geven. Er is wel iemand die meekijkt. We hebben een klein team, dus ideeën van anderen zijn ook welkom, maar in principe heb ik een flinke vinger in de pap."

Ook in september 2021 ging Klamer aan de slag als vervanger op de radio. Hij was toen tijdelijk te horen in het actualiteitenprogramma EenVandaag.

In juni werd bekend dat Klamer en zijn collega Fidan Ekiz per direct moesten stoppen met hun talkshow De Vooravond. BNNVARA en de NPO vonden dat het programma urgentie miste en op de schop moest. Klamer liet destijds weten perplex te staan van de beslissing. Hij en Ekiz zijn er naar eigen zeggen pas heel laat over geïnformeerd.

Klamer wil nog niets kwijt over een eventueel nieuw programma op de televisie.