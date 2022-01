Het nieuwe seizoen van Big Brother start net als vorig jaar met vier Nederlandse en vier Belgische bewoners. De groep bestaat uit vier mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 25 tot 58 jaar, zo heeft RTL maandag bekendgemaakt. Een overzicht van de acht deelnemers die vanaf vanavond te volgen zijn.

Dimitri (26) uit Kampenhout, België

Dimitri omschrijft zichzelf als de clown van de groep en werkt als commercieel directeur bij het bedrijf van zijn vader. In zijn vrije tijd voetbalt hij.

Grace (35) uit Breda, Nederland

Grace groeide op in Brazilië en woont nu in Nederland. Ze werd op haar vijftiende moeder en zegt voor positiviteit en gezelligheid in het huis te zorgen.

Kitty (58) uit Aalten, Nederland

De van oorsprong Amsterdamse voedde in haar eentje vier zoons op. Met Big Brother wil ze een keer kiezen voor zichzelf.

Nouchine (25) uit Gent, België

De vrolijke Nouchine werkt als verpleegkundige, ontfermt zich graag over anderen en heeft eerlijkheid hoog in het vaandel. Ze omschrijft zichzelf als uitgesproken en goedgezind.

Peter (56) uit Hasselt, België

Peter is getrouwd, heeft een zoon en werkt in een schoenenwinkel. Hij houdt van opvallende en mooie kleding en voorziet anderen ook graag van stylingadvies.

Sercan (28) uit Tessenderlo, België

Sercan woont bij zijn moeder in Limburg en werkt als magazijnmedewerker. Hij houdt van reizen maar "ziet Big Brother als de reis van zijn leven".

Tobias (26) uit Den Haag, Nederland

Na een burn-out te hebben gehad, is de sportieve Tobias weer topfit en gaat hij de uitdaging in het Big Brother-huis aan. Hij werkt als coach en surft graag.

Vera (26) uit Vlissingen, Nederland

Vera werkt in een parfumerie en is graag bezig met haar uiterlijk. Ze heeft al meerdere missverkiezingen gewonnen en wil er ook nu met de winst vandoor gaan.

De aftrap van Big Brother wordt maandag om 20.30 uur live uitgezonden op zowel RTL 4 als RTL 5. De presentatie is in handen van Geraldine Kemper en Peter Van de Veire.