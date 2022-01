Janny van der Heijden en André van Duin hebben met de eerste aflevering van het speciale Elfstedentocht-seizoen van Denkend aan Holland zondagavond 1,56 miljoen kijkers binnen weten te slepen. Beau van Erven Dorens begon zijn Lago di Beau met 961.000 kijkers.

In Denkend aan Holland reizen Van Duin en Van der Heijden met een boot door Friesland en halen zij de traditionele Elfstedentocht-stempels binnen per boot. In totaal telt de reeks vier afleveringen.

Van Erven Dorens ontvangt voor RTL 4 per week twee bekende Nederlanders met wie hij allerlei activiteiten onderneemt rond het Comomeer. Deze week waren Nick Schilder en Miljuschka Witzenhausen te gast.

Bij NPO3 begon een nieuw seizoen van Draadstaal, daar keken 364.000 mensen naar.

Editie NL had voor RTL 4 een speciale uitzending gemaakt waarin het jaar 2021 werd samengevat in een quiz. Naar dat programma keken 778.000 mensen.