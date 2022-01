In 2021 zijn wereldwijd 45 journalisten omgekomen tijdens hun werk, meldt de International Federation of Journalists (IFJ). Dit aantal is flink kleiner dan het jaar ervoor, toen volgens de mediawaakhond 65 journalisten werden omgebracht tijdens hun werkzaamheden.

Het aantal is een van de kleinste jaartotalen sinds de IFJ de werkgerelateerde moorden op journalisten bijhoudt. In 2019 kwamen volgens de mediawaakhond 49 journalisten om. Het jaar daarvoor telde de IFJ 95 werkgerelateerde sterfgevallen en in 2017 waren het er 82.

De IFJ is blij met het relatief kleine aantal werkgerelateerde sterfgevallen, maar benadrukt dat vooral in Afghanistan en Mexico journalisten hun leven niet zeker zijn.

De mediawaakhond noemt de moord op Peter R. de Vries in juli een voorbeeld van de steeds groter wordende risico's rond misdaadverslaggeving.

Meeste werkgerelateerde sterfgevallen in Azië

De meeste sterfgevallen onder journalisten vonden in 2021 plaats in Azië. Daar kwamen afgelopen jaar twintig journalisten tijdens hun werk om. Naast gerichte moorden telt de IFJ ook sterfgevallen tijdens niet op de journalisten gerichte vuurgevechten en bomaanslagen mee.

Tussen 2006 en 2020 zijn meer dan twaalfhonderd journalisten vermoord tijdens of vanwege hun werk, meldde VN-organisatie UNESCO afgelopen november. In 90 procent van de gevallen is de dader onbestraft gebleven.