Zaterdag is de laatste aflevering van de TV Show uitgezonden. Presentator Ivo Niehe (75) is in gesprek met AVROTROS over een nieuwe invulling van zijn werk voor de omroep, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van het AD.

"Het klopt dat we zaterdag de laatste aflevering van de huidige reeks TV Show hebben uitgezonden. We zijn nog in gesprek met NPO en we gaan ervan uit dat Ivo ook dit jaar op televisie te zien zal zijn", aldus de woordvoerder.

In de laatste uitzending van de TV Show was André van Duin te gast. De artiest was de afgelopen veertig jaar het vaakst te zien in het programma waarin Niehe bekende Nederlandse en internationale artiesten interviewt.

In de laatste aflevering werd teruggeblikt op gesprekken met onder anderen Tina Turner, David Bowie, Prince en Oprah Winfrey.