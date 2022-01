Elf bekende Nederlanders zijn naar Albanië afgereisd om de Mol te ontmaskeren in een nieuw seizoen Wie is de Mol? Iedere week valt er één deelnemer af, die NU.nl na de uitzending spreekt. Deze week, na de eerste uitzending: zangeres Suzanne Klemann.

Dit zijn de kandidaten van Wie is de Mol? 2022 Acteur Everon Jackson Hooi, Esquire-hoofdredacteur Arno Kantelberg, rapper Glen Faria, presentatrice Fresia Cousiño Arias, zangeres Suzanne Klemann, presentatrice Hila Noorzai, cabaretier Thomas van Luyn, presentatrice Kim-Lian van der Meij, zangeres Laetitia Gerards, presentator Sahil Amar Aïssa en presentatrice Welmoed Sijtsma.

Het 22e seizoen van Wie is de Mol? begint bij het einde: we zien hoe gemaskerde mensen een statig pand inlopen en daar wachten op de allerbelangrijkste persoon van het spel. Niet eerder begon een seizoen van het programma met de ontknoping. Ook het aantal deelnemers is dit seizoen bijzonder, want ineens doen er niet tien maar elf mensen mee.

Suzanne Klemann is de eerste die het veld moet ruimen. Glen Faria krijgt een vrijstelling én mag er eentje uitdelen. Hij geeft de extra vrijstelling aan Everon Jackson Hooi. Of dat uiteindelijk de reden is dat Klemann eruit ligt, of dat ze de test gewoon het slechtst heeft gemaakt, weten we niet.

Je bent de eerste afvaller van het seizoen. Zag je het aankomen?

"Ja, ik had wel al zo'n gevoel. Mijn vrouw werkt al dertig jaar in de televisiewereld en daardoor heb ik aardig wat geleerd en aan de positionering van de camera's zag ik al dat ik fucked was. Maar daarvoor wist ik het eigenlijk ook al, hoor. Na de test zei ik al tegen iemand van productie: 'Ik ga eruit.' 'Welnee!', werd er geroepen. Nou wel dus, haha."

"Ik was er heel rustig onder, meteen al, maar toen bleek dat ik mocht blijven voor de ontknoping was natuurlijk fantastisch. Ik noem het de mooiste troostprijs die ik ooit heb gehad."

Waar is het fout gegaan?

"Ik heb echt geen flauw idee. Misschien hadden Everon en Glen het wel nog slechter dan ik gedaan. En misschien had ik meer moeten spreiden. Maar echt: alles wat je van tevoren bedenkt dat je echt gaat doen, vliegt het raam uit vanaf het moment dat je er zit. Dan voel je alleen nog maar spanning."

Hoe heb jij je voorbereid? Ben je altijd al fan geweest?

"Niet per se fan, maar ik vind het hele fenomeen altijd al fantastisch. Ik kijk überhaupt bijna geen televisie, dus ik kreeg er alleen soms een stukje van mee, want mijn dochter kijkt wel ieder jaar."

"Ik heb alle afleveringen van vorig jaar teruggekeken en een paar uitzendingen van eerdere seizoenen ook. Niet dat het helpt, haha. Je zit in een constante mindfuck, alles loopt anders dan je van tevoren bedenkt."

Welke smoes had jij verzonnen om vrienden en familie niets te laten weten over je deelname?

"Ik had bedacht dat ik pilots moest draaien voor een programma van Omroep MAX. Ik kon wel BNNVARA zeggen maar dan had niemand het geloofd, haha. Het zou een reisprogramma worden, waarvoor ik meerdere weken weg moest zijn. Ik heb vroeger wel wat dingen gepresenteerd en ik ben dol op reizen, dus iedereen in mijn omgeving vond het heel erg logisch. Met de productie bespreek je van tevoren wat je hebt bedacht: zij hadden iets soortgelijks voor mij opgeschreven. Dus het was een uitstekende smoes."

Je kreeg een uitnodiging voor de ontmaskering in Albanië en hebt al die tijd meegereisd met de groep. Wat heb je al die weken gedaan?

"Het was de eerste keer dat ze het zo deden, een experiment, dus dat was spannend. Als je denkt dat het net vakantie was, zit je ernaast. Ik vond het ontzettend leuk dat ik zo toch nog veel mee heb kunnen krijgen van het spel. Iedere afvaller ving ik op en daardoor ging het spel toch nog door. En van de zijlijn zie je toch sneller patronen dan als je in het spel zit, dus wij gingen voor onszelf ook zoeken naar de Mol. Het was fantastisch."

"Ook omdat Albanië een prachtig land is. Ik denk dat heel veel mensen dat na dit seizoen denken. Je hebt er alles: sneeuw, parelwitte stranden, cultuur en heerlijk eten. En de mensen zijn zo aardig! Ik heb nog steeds contact met een aantal van hen."

Bij thuiskomst had iedereen natuurlijk vragen en nu het seizoen is begonnen worden dat er alleen maar meer. Er staat een flinke boete op iets verklappen. Wat is de beste tactiek om nieuwsgierigen weg te houden?

"Ik heb zes jaar geleden ook meegedaan aan Expeditie Robinson, dus ik had daar al wat ervaring mee. En het scheelt dat je een vertrouwenspersoon hebt aan wie je alles kunt vertellen. In mijn geval was dat mijn zus, die ook een geheimhoudingscontract heeft moeten tekenen."

"Het helpt ook dat iedereen die aan Wie is de Mol? meedoet niet alleen heel slim is, maar ook emotioneel heel vaardig. Dus wij praten onze mond echt niet zomaar voorbij hoor. En als iemand me vraagt wie de Mol is, ben ik heel makkelijk: dat ben ik. Ja, wat denk jij nou, haha."

Wie is de Mol? is iedere zaterdag om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO1.