De eerste aflevering van het 22e seizoen van Wie is de Mol? heeft zaterdagavond 3,1 miljoen kijkers getrokken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het programma op NPO1 was daarmee het best bekeken programma van de dag.

De zoektocht naar de saboteur speelt zich deze keer af in Albanië. De eerste aflevering van het voorgaande seizoen van het spelprogramma trok ruim drie miljoen kijkers.

Het napraatprogramma MolTalk op NPO3 trok aansluitend 953.000 kijkers. Tegenover Wie is de Mol? was op RTL 4 The Masked Singer Oud & Nieuw Special te zien. Naar die speciale uitzending van het spelprogramma keken ruim 2,2 miljoen mensen.

De finale van koorddansprogramma The Big Balance op SBS6 werd door 404.000 mensen gezien.