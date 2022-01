Peter Pannekoek heeft drie actuele grappen uit zijn oudejaarsconference later opgenomen. Op die manier kon de cabaretier toch nog enkele recente ontwikkelingen toevoegen aan de voorstelling die door de plotselinge sluiting van de theaters half december al was opgenomen, meldt hij een dag na de tv-uitzending aan het ANP.

"De hele voorstelling is opgenomen op een moment dat er nog publiek bij mocht", zegt Pannekoek. "Drie actuele grappen, waaronder die over het woord van het jaar, hebben we later opgenomen. Toen is ook het einde van de show gefilmd, waar ik voor een lege zaal sta. Een oudejaarsconference is ook een tijdsmoment en dat leek me een mooi beeld, want de zalen zijn momenteel leeg."

De ontwikkelingen rond het coronavirus hadden voor het maken van de oudejaarsconference dit jaar zowel voor- als nadelen, volgens Pannekoek. "Het was een afschuwelijk vervelend jaar voor iedereen, behalve voor de oudejaarsconferencier."

Hij vervolgt: "Al had ik wel gehoopt dat de aanloop naar de show iets makkelijker was. Een kwart van mijn energie is in plannen gaan zitten over hoe we het zouden gaan doen", zegt hij, verwijzend naar de logistieke uitdagingen waar hij voor kwam te staan toen de tv-registratie eerst van Groningen naar Amsterdam moest worden verzet en later van de avond naar de middag.

Bijna 2 miljoen kijkers

Zelf bracht Pannekoek Oudejaarsavond door met een paar vrienden. "We hebben bij mij thuis gegeten en een borrel gedronken", zegt de cabaretier terwijl hij er lachend aan toevoegt dat dat laatste er ook wel een paar meer kunnen zijn geweest. "Ik heb ook wel even goed gekeken of de band goed was ingestart, dat vond ik belangrijk. Daarna heeft het vooral aangestaan op de achtergrond."

Met de bijna 2 miljoen kijkers voor de show is de commedian tevreden. "Naar de show van mijn held Theo Maassen keken indertijd 1,7 miljoen mensen. Ik heb steeds in mijn hoofd gehad: als ik daarbij in de buurt kom ben ik gelukkig. Dat is gelukt."

Komend jaar richt Pannekoek zich weer op het teamcaptainschap bij het tv-programma Dit Was Het Nieuws en volgende week start hij met de voorbereidingen van een nieuwe show, DNA. Daarmee wil hij in maart try-outs gaan spelen. "Maar eerst ga ik nog even heerlijk brak zijn vandaag", besluit hij.