De oudejaarsconference van Peter Pannekoek is vrijdagavond bekeken door 1.958.000 mensen. De show van Najib Amhali op SBS wist 487.000 kijkers te trekken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

De conference van Pannekoek, die hij voor BNNVARA maakte, heeft net iets meer kijkers behaald dan de speciale oudejaarsaflevering van The Masked Singer. Daar keken 1.925.000 mensen naar.

De cabaretier was met een kleine twee miljoen kijkers minder populair dan zijn voorganger Youp van 't Hek, die vorig jaar nog bijna 2,7 miljoen kijkers wist te boeien.

Met twee miljoen kijkers scoort Pannekoek net iets onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar van de oudejaarsconference bij de NPO. Herman Finkers scoorde in 2015 het best met zo'n drie miljoen kijkers en Marc-Marie Huijbregts wist in 2018 met bijna anderhalf miljoen het kleinste aantal mensen te boeien.

Op Comedy Central werd de conference van Javier Guzman uitgezonden. Deze show wist 44.000 kijkers te trekken.

De show van de 35-jarige Pannekoek kreeg lovende recensies. "Pannekoek is een scherpe, vileine commentator die in een groots opgezette conference de inconsistenties in het coronabeleid moeiteloos fileert", schrijft NRC.

Veel mensen keken tv op Oudejaarsavond

Op Oudejaarsavond zaten er veel mensen voor de televisie: de acht best bekeken programma's zijn allemaal door meer dan een miljoen mensen gezien.

Met iets minder dan drie miljoen kijkers stemden de meeste mensen af op het Nationaal Aftelmoment op NPO1, waarin presentator Herman van der Zandt met kijkers het nieuwe jaar inluidde.