The Golden Girls-actrice Betty White is vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden, meldt entertainmentwebsite TMZ. Vooral op gevorderde leeftijd groeide de begaafde komische actrice, die acht decennia werkzaam was in show business, uit tot een gekoesterd Amerikaans cultureel icoon.

White werd geboren in het Amerikaanse plaatsje Oak Parks in de staat Illinois. Op negenjarige leeftijd was ze te horen op de radio, en na een korte carrière als glamourmodel begon ze haar televisiecarrière.

De eerste (van vele) sitcoms waarin White speelde was Live with Elizabeth. Hiervoor ontving ze haar eerste Primetime Emmy Award nominatie. Ook was het de eerste keer in de geschiedenis dat er een sitcom werd geproduceerd door een vrouw: White was naast hoofdrolspeelster ook producent van de serie.

Na gastoptredens in diverse spelprogramma's zoals Password Plus won ze in 1983 als eerste vrouw ooit een Emmy voor de presentatie van het spelprogramma Just Men.

Het bekendste werd de actrice door de rol van Sue Ann Nivens in de serie The Mary Tyler Moore Show (1973-1977) en de rol van Ellen Harper in de serie Mama's Family (1983-1985), waar ze actrice Rue McClanahan ontmoette.

The Golden Girls

Met McClanahan begon ze de comedyserie The Golden Girls (1985-1992), dat haar grootste succes werd. White speelde de naïeve Rose Nylund in de serie en later ook in het vervolg The Golden Palace, dat van 1992 tot 1993 werd uitgezonden.

White speelde door de jaren heen in talloze series zoals Hot in Cleveland, The Bold and the Beautiful, Suddenly Susan, The Practice en Boston Legal. Ze was te gast in onder andere The Tonight Show with Jay Leno en Saturday Night Live en had rollen in films zoals The Proposal.

Ze bleef praktisch tot aan haar overlijden actief als actrice. Haar imago als vriendelijke grootmoeder met scherpe kantjes (zoals dubbelzinnige grapjes) zorgde dat ze ook een cultfiguur werd voor generaties die niet waren opgegroeid met The Golden Girls.

White trouwde drie maal: met piloot Dick Barker, talent manager Lane Allen en presentator Allen Ludden. De actrice kreeg geen kinderen, maar was stiefmoeder van drie kinderen uit een eerder huwelijk van Ludden.

1 Betty White als Rose Nyland in The Golden Girls

Documentaire voor honderdste verjaardag

In april 2015 ontving White de Emmy Award voor haar gehele oeuvre. Vorig jaar werd bekendgemaakt dat White's honderdste verjaardag groots gevierd zou worden in de vorm van de documentaire Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration.

De laatste keer dat entertainmentsite TMZ haar sprak vertelde White dat ze bezig was haar eigen Facebook-pagina te maken. White zou op 17 januari honderd jaar zijn geworden.