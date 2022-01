Het jaar wordt traditioneel afgesloten met verschillende oudejaarsconferences. Voor Peter Pannekoek en Najib Amhali is het de eerste keer dat ze deze taak op zich hebben genomen. NU.nl zet recensies van alle shows op een rijtje.

Peter Pannekoek, Oudejaarsconference 2021 - NPO1, 22.25 uur, 31 december



NRC

"Pannekoek is een scherpe, vileine commentator die in een groots opgezette conference de inconsistenties in het coronabeleid moeiteloos fileert. Antivaxers pakt hij stevig aan, maar zijn oudejaarsboodschap is uiteindelijk verrassend mild: laten we empathisch zijn en inlevingsvermogen tonen."

Trouw

"Peter Pannekoek kiest in zijn eerste oudejaarsconference voor het grote gebaar. Met veel humor, maar vooral zonder genade neemt hij het hedendaagse Nederland de maat. Een premier die weigert om naar de oorzaken van de avondklokrellen te kijken, een bevolking die de schuld altijd bij anderen en nooit bij zichzelf legt: in de ogen van Pannekoek staan we er aan de vooravond van 2022 niet al te best voor."

"Ook qua vormgeving pakt Pannekoek flink uit. Dat wordt soms misschien een beetje te veel van het goede, maar niettemin levert Pannekoek een indrukwekkend oudejaarsdebuut af."

Dagblad van het Noorden

"De 35-jarige Peter Pannekoek mag dan een debutant in het genre zijn, hij heeft met Nieuw bloed een goed doortimmerde voorstelling afgeleverd, met een hoge grapdichtheid en een mooie inhoudelijke duiding."

Het Parool

"Wie Peter Pannekoek alleen kent van snoeiharde 'roasts' krijgt tijdens zijn eerste oudejaarsconference een heel andere kant van de cabaretier te zien."

"In een weergaloos decor, op de ruïne van het in januari bestormde Amerikaanse Capitool, zoekt hij vooral verbinding. Tussen voor- en tegenstanders van de coronamaatregelen natuurlijk, maar op een abstracter niveau ook tussen arrogantie en zelfreflectie."

Javier Guzman, In vertwijfeling verblijven - Comedy Central, 20.00 uur, 29 december



Trouw

"Momenten van oprechte verontwaardiging wisselt Guzman af met enigszins gemakzuchtige grappen over een zwemvakantie in Limburg of de gebrekkige kwaliteiten van de Nederlandse politie. Scherper is zijn behandeling van het thema corruptie."

"De oudejaarsconference van Javier Guzman graaft al met al niet heel diep en moet het net iets te veel hebben van de flauwe humor. De meeste indruk maakt Guzman met zijn doorleefde woede en teleurstelling."

NRC

"Guzman komt niet heel veel verder dan 'dit verzin je toch niet' en een gezicht vol ongeloof, als hij het afgelopen nieuwsjaar doorneemt. Soms zien we zijn talent voor het maken van slimme observaties en vergelijkingen, bijvoorbeeld als hij het heeft over de rel rondom Bilal Wahib."

"Vaker houdt Guzman het beperkt tot het uitspreken van zijn ongenoegen. Dat is jammer, van een oudejaarsconferencier verwacht je toch meer. Guzman is soms best leuk, maar voor een originele kijk op het afgelopen jaar moet je niet bij hem zijn."

Dolf Jansen, Het Jansen Vaccin - YouTube, 20.00 uur, 30 december



NRC

"Jansen is uitgesproken en formuleert bondig ('petje op, appel in zijn bek, wegfietsen, dat is Mark Rutte'). Hij is een goede improvisator, maar zijn vele interacties met het publiek zijn wel voornamelijk leuk voor hemzelf. Het is prettig dat Jansen niet enkel beschouwt en bekritiseert, maar ook bewondert."

Theaterkrant

"Zoals Jansen al meerdere jaren doet, gaat hij ook dit keer in gesprek met het publiek. Het zijn bij hem geen gratuite vragen aan de toeschouwers op de eerste rij, zoals hoe ze heten en wat voor werk ze doen."

"Jansen, nog steeds een absolute meester in het improviseren en ad rem reageren, gaat echt in op antwoorden uit de zaal, onder meer op de vraag hoe men de extra tijd heeft besteed door de lockdown."

"Zo bouwt Jansen een band op met het publiek, dat hem daardoor mindere stukken - en die zitten er zeker bij - makkelijk vergeeft. Daarbij zijn die zwakke momenten snel voorbij, want Jansen raast nog steeds door alsof de duivel hem op de hielen zit en hij heeft een stevige voorraad grappen in de aanbieding die wél goed gelukt zijn."

Najib Amhali, Wie het weet mag het zeggen - SBS6, 22.00 uur, 31 december



Trouw

"Normaal maakt Amhali programma's over zijn leven. In zo'n 'oudejaars' moet het ineens over politiek gaan. Niet zijn domein, maar daar heeft hij iets op bedacht: een eigen versie van De Fabeltjeskrant. Met een meesterlijke imitatie van Meneer de Uil zet hij de politieke kopstukken een voor een in hun hemd."

"Milde spot, dat is de grondtoon van de voorstelling. Het werkt innemend, mede doordat Amhali zijn spot ook op zichzelf richt. Zijn overwonnen coke- en drankverslavingen komen geregeld voorbij, soms in combinatie met corona."

NRC

"In zijn oudejaarsdebuut blijft Amhali dicht bij de vorm die hem het beste staat: het persoonlijk maken van de actualiteit. Zo refereert hij aan zijn verslavingsverleden als hij voorstelt om dealers de vaccinaties te laten rondbrengen."

"Amhali's muzikale intermezzo's (inclusief virtuoze vuurwerkimitatie) zijn wat langdradig, maar al met al doet Amhali waar hij goed in is: het publiek inpakken met persoonlijke anekdotes, doorregen met vermakelijke grappen."