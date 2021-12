Presentator Diederik Ebbinge kondigde donderdagavond in de uitzending van Promenade aan te stoppen met het programma. NTR, de omroep die het programma uitzendt, was niet op de hoogte van deze beslissing.

"Ik ben er gewoon klaar mee. Ik trek me gewoon lekker terug", zei Ebbinge aan het einde van het tweede deel van een oudejaarsspecial van het programma. De presentator vertelde te hebben gedacht dat hij met de satirische show "de wereld een beetje mooier kon maken" en het "niveau van de andere talkshows een beetje kon optrekken".

"Maar ja, het is er eigenlijk alleen maar debieler en infantieler op geworden allemaal. De kijkcijfers hebben altijd gelijk, hè? Er keek in het begin niemand naar ons en er kijkt eigenlijk nog steeds niemand. Ik heb gewoon geen zin meer om het op te brengen."

De mededeling van de presentator in de uitzending van donderdag kwam voor NTR als een verrassing. Een woordvoerder liet aan NU.nl weten: "Voor ons was het ook flink schrikken. We gaan in het nieuwe jaar gauw met Diederik om tafel om het erover te hebben."

Van Promenade zijn in totaal drie seizoenen gemaakt. Afgelopen woensdag en donderdag werd de oudejaarsspecial uitgezonden, waarbij net als in de reguliere uitzendingen mensen uit de mediawereld flink op de hak werden genomen. In het programma zijn ook Eva Crutzen, Henry van Loon en Ton Kas te zien.

Promenade groeide in de afgelopen jaren uit tot culthit van de NPO. Ondanks lovende kritieken in de media bleven de kijkcijfers gemiddeld tussen de 200.000 en 300.000 hangen.