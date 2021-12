RTL heeft met de nieuwe zangshow Secret Duets een miljoen kijkers getrokken. Het door Jamai Loman gepresenteerde programma eindigde daarmee op de zesde plaats van de lijst met de meest bekeken programma's van donderdag.

In Secret Duets zingen BN'ers een duet met een geheime gastartiest van wie ze de identiteit vervolgens moeten achterhalen. In de eerste aflevering moesten Dave von Raven, Karin Bloemen, Frans Bauer en Donnie raden met wie ze stonden te zingen.

RTL moest op primetime alleen NPO2 voor laten gaan: de succesvolle kennisquiz De slimste mens trok bijna 1,9 miljoen kijkers. Op NPO1 trok een documentaire over het Eurovisie Songfestival in Rotterdam 557.000 kijkers. SBS6 wist 516.000 mensen aan zich te binden met de tv-première van de film April, May en June. De Nationale 2021 Test op NPO3 zorgde voor 476.000 kijkers.

Het best bekeken programma van de avond was wederom het NOS Journaal van 20.00 uur, met ruim 2,2 miljoen kijkers. Ook de 1.500 meter (mannen) en 5.000 meter (vrouwen) bij het olympisch kwalificatietoernooi haalden de top vijf.