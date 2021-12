Olav Mol gaat niet als Formule 1-commentator mee naar de nieuwe zender Viaplay en is daarom nu bezig met de ontwikkeling van een app waarmee zijn commentaar alsnog live te beluisteren moet zijn.

"We zijn bezig met een app waarmee je mijn commentaar via Grand Prix Radio kunt synchroniseren met de uitzending op tv of je smartphone", vertelt Mol aan De Telegraaf. "Zo zou je mij niet drie seconden te vroeg of te laat moeten horen roepen dat Alonso eraf schiet."

Mol gaat het commentaar opnemen in Hilversum, maar als een sponsor zich meldt bestaat ook de mogelijkheid dat hij weer aanwezig zal zijn op de circuits. "Naar binnen kan ik altijd, want ik heb een pas voor het leven omdat ik vijfhonderd Grands Prix heb verslagen. De vertrouwde stem blijft, dat hoe dan ook."

De Nordic Entertainment Group (NENT) neemt per 2022 de Formule 1-rechten over van Ziggo Sport en besloot Mol niet mee te nemen als commentator naar haar zender Viaplay. De commentator blijft met Jack Plooij, Rob Kamphues en Robert Doornbos wel verbonden aan Ziggo Sport. Die zender mag samenvattingen van de Grands Prix uitzenden.