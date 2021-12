Astrid Kersseboom vindt dat de publieke omroep trotser mag zijn op het personeel dat bij de NOS werkt. De presentatrice, die al ruim twintig jaar bij de omroep werkt, denkt dat zij en haar collega's worden gezien als "water uit de kraan".

"Het is er altijd. En je merkt het pas als er iets mis is met dat water", vertelt de presentatrice in gesprek met Het Parool. "Misschien moeten we dat dan maar als compliment zien."

Collega Dione de Graaff merkte eens op dat NOS-presentatoren bijvoorbeeld nooit worden genomineerd voor een Televizierprijs. Dat is niet iets waar Kersseboom zich druk om maakt. "Wel denk ik soms: de publieke omroep mag best eens trotser zijn op de NOS. Het is elk jaar hetzelfde: de seizoenspresentatie gaat altijd over alles, behalve over ons. Ook voor de NPO zijn we water uit de kraan."

De 55-jarige Kersseboom begon in 1998 als nieuwslezer bij het NOS Radionieuws, waarna ze in 2001 overstapte naar NOS Studio Sport. Begin 2004 begon ze met het presenteren van het NOS Journaal. Ze deed niet alleen de bulletins, maar had ook bijvoorbeeld het koningshuis in haar takenpakket.

Vanaf maandag 3 januari is de presentatrice te horen op NPO Radio 1, waar zij het journaal gaat presenteren. Ze maakt hiermee de overstap van televisie naar radio. Hiermee is Kersseboom de opvolger van Jurgen van den Berg.