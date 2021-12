De BBC zegt donderdag in een verklaring dat een interview met advocaat Alan Dershowitz over de zaak rond Ghislaine Maxwell niet voldeed aan de eisen die de Britse omroep normaal gesproken stelt. Maxwell werd woensdag schuldig bevonden aan het ronselen van minderjarige vrouwen voor zakenman Jeffrey Epstein.

De BBC sprak met Dershowitz over de zaak en voerde hem op als een onafhankelijke deskundige. De advocaat is echter verre van onafhankelijk. Hij wordt door Virginia Giuffre, een van de slachtoffers van Epstein en Maxwell, namelijk ook beschuldigd van seksueel misbruik.

"Het interview met Alan Dershowitz van gisteravond na de uitspraak over Ghislaine Maxwell voldeed niet aan de criteria van de BBC, aangezien hij geen onpartijdige deskundige is in deze zaak", aldus de BBC. "We hebben nagelaten zijn achtergrond te vermelden bij onze kijkers. We onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren."

De BBC werd na het interview overladen met kritiek. Volgens velen kreeg Dershowitz alle kans om Giuffre in diskrediet te brengen. "Ze hadden hem alleen maar hoeven googelen", stelt mensenrechtenactivist Adam Wagner op Twitter.