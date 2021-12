Vanwege het vuurwerkverbod is er Oudejaarsavond vanuit het raam weinig te zien. De Nederlandse televisiezenders hebben echter genoeg vermaak geprogrammeerd: zo zijn er meerdere conferences gemaakt en is er een bijvoorbeeld een speciale editie van The Masked Singer. Een overzicht van het televisieaanbod op vrijdagavond.

Amusement

Matthijs gaat door - NPO1 - 20.34 uur

Matthijs van Nieuwkerk presenteert een speciale editie van zijn muzikale talkshow; dit keer schuift ook Chansons-collega Rob Kemps aan als medepresentator. De uitzending staat dan ook in het teken van het Franse lied. Het duo ontvangt gasten die eveneens een grote liefde hebben voor chansons en er worden bekende Franse liedjes gespeeld door Nederlandse artiesten.

Peter Pannekoek: Oudejaarsconference 2021 - NPO1 - 22.25 uur

De 35-jarige Pannekoek verzorgt dit jaar de oudejaarsconference op de publieke omroep. In gesprek met NU.nl vertelde de cabaretier al dat hij door alle snelle (politieke) ontwikkelingen menig grap in de prullenbak moest gooien. Hoe de show (die werd opgenomen tijdens de recente lockdown) er precies gaat uitzien, is nog niet bekend.

ABBA Sing-a-Long - NPO3 - 20.41 uur

De Zweedse popgroep ABBA maakte dit jaar een succesvolle comeback. Hun nieuwe liedjes zijn nog niet helemaal ingeburgerd, maar hits als Take a Chance on Me en Waterloo zijn bij velen in het geheugen gegrift. Drie duo's strijden onder leiding van Romy Monteiro om de titel 'grootste ABBA-kenner' en de kijkers kunnen tussendoor meezingen met alle bekende liedjes.

The Masked Singer (foto) - RTL 4 - 22.00 uur

Nog maar een paar weken geleden vond de finale van het derde seizoen plaats, gewonnen door Jamai Loman. Voor deze Oud en Nieuw-special hullen vijf nieuwe BN'ers zich in een feestelijk pak. Het panel, bestaande uit Loretta Schrijver, Carlo Boszhard, Gerard Joling en Francis van Broekhuizen, luistert naar hun optreden om te kunnen raden wie erachter schuilgaan.

Najib Amhali - Wie het weet mag het zeggen - SBS6 - 22.05 uur

Net als Pannekoek debuteert Amhali met een conference. In zijn show blikt hij vooral terug op hoe hij zelf het afgelopen jaar doorkwam. Onderwerpen als thuisonderwijs, lockdownleed en contact met de lokale pakketbezorger komen aan bod.

Rond 0.00 uur

Publieke omroep: Nationaal aftelmoment, 23.51 uur

Vanuit het Top 2000 Café in Hilversum wordt er afgeteld naar 2022. De laatste nummers van de Top 2000 worden gedraaid en er wordt gesproken met luisteraars.



RTL: Het nationale vuurwerk met Davina Michelle, 23.55 uur

Davina Michelle opent 2022 vanaf de Wilhelminapier in Rotterdam met haar band en veel vuurwerk.

Films

Geen zin in terugblikken op 2021 of quizzen? De volgende films worden uitgezonden:

RTL 7, 20.25 uur: Ron Goossens, Low Budget Stuntman (comedy)

RTL 7, 21.55 uur: Anchorman 2: The Legend Continues (comedy)

Veronica, 20.30 uur: American Psycho (thriller)

Veronica, 22.35 uur: Death Wish (actiethriller)

Net5, 20.30 uur: New Year's Eve (romantische comedy)

Net5, 22.45 uur: What Happens in Vegas (romantische comedy)