RTL werkt niet langer samen met Frank Jansen en Rogier Smit. Het voormalige koppel was al enige tijd niet meer op de zender te zien, maar de partijen hebben de samenwerking "na goede gesprekken" beëindigd.

"Door persoonlijke omstandigheden is het voor Frank en Rogier niet meer mogelijk om als duo de succesvolle programma's bij RTL te presenteren die ze voorheen deden", meldt RTL.

"Daar heeft RTL alle begrip voor, maar daarmee komt nu een einde aan de vaste samenwerking. De beëindiging is in harmonie besloten en alle partijen kijken terug op een bewogen tijd die niettemin mooie televisie heeft opgeleverd."

In 2009 werden Frank en Rogier voor Bij ons in de PC gevolgd en in 2017 keerde het stel terug op televisie. Dat gebeurde in het SBS6-programma Steenrijk, straatarm, waarin de twee van inkomen ruilden met een gezin dat weinig te besteden heeft.

Het stel ging vanaf 2018 in het programma Paleis voor een prikkie mensen met een kleine portemonnee helpen. In totaal hield het duo het vier seizoenen vol bij SBS6. Toen kwam RTL 4 op hun pad: in december 2019 tekenden de twee een contract voor drie jaar om diverse televisieprogramma's te maken.

Bom is gebarsten

Maar nog voor er aan de opnames van nieuwe programma's begonnen kon worden, barstte de bom. Volgens Frank was de roem zijn partner naar het hoofd gestegen en deed hij heel naar. Rogier zou alleen bij hem zijn voor zijn geld.

Rogier haalde op zijn beurt uit naar Frank en zei dat die helemaal niet rijk is, althans niet vóór het tekenen van het RTL-contract. Hij toonde beelden van het huis in Frankrijk, dat er volgens Rogier armoedig uitziet.

Na zeventien jaar gingen de interieurstylisten uit elkaar. Ze troffen een omgangsregeling voor hun hond, die afwisselend tijd bij ze doorbrengt.