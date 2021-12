Zaterdag start een nieuw seizoen Wie is de Mol? en één van de deelnemers is operazangeres Laetitia Gerards. In gesprek met De Volkskrant vertelt ze dat de boete voor het verklappen van details nog steeds een kwart miljoen is.

"Eigenlijk zouden ze voor mij een ander tarief moeten hanteren. 10.000 euro is al heel veel voor een zangeres in coronatijd", aldus de 28-jarige zangeres. Gelukkig lijkt Gerards zich geen zorgen te hoeven maken: "Het is gebleken dat ik er extreem goed in ben om niets los te laten."

Gerards is nu nog niet bekend bij het grote publiek, maar operaliefhebbers kennen haar al langer. Behoefte aan roem heeft ze niet. "Bij mij is het meer van: als ik af en toe op tv kom, vind ik dat hartstikke leuk. Waar ik echt gelukkig van word, is zingen voor publiek. Wie is de mol? is ook een en al theater, een spel met je psyche. Dat past heel goed bij me. Ik vind het ook leuk dat er weer eens iemand uit de klassieke muziek in zo'n programma zit."

De zangeres vertelt iets over het selectieproces: via een Zoom-call moest ze allerlei vragen beantwoorden en later kwam er ook nog een psychologische test. "Dan kijken ze je of je het allemaal wel aankunt, omdat het toch een spel is dat dag en nacht doorgaat. Je moet geheimen kunnen bewaren. Driehonderd vragen waren het. Je wordt helemaal doorgelicht, reuze interessant."

Gerards bleek de perfecte kandidaat, of Mol, dat mag ze nog niet zeggen. "Omdat ik aan de ene kant heel erg op kan gaan in het spel en fantasievol, maar tegelijk heel nuchter ben. Ze bepalen aan de hand van zo'n test ook of je de mol zou kunnen zijn."