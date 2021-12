Talpa is momenteel in gesprek met Frank Dane over zijn toekomst bij Radio 538, zo laat een woordvoerder van Talpa Network woensdag weten. Dinsdag werd bekend dat de radio-dj zijn ochtendshow bij de zender kwijtraakt aan collega's Wietze de Jager en Klaas van der Eerden.

"Wat ons betreft blijft Frank zeker betrokken bij 538. Wij hebben ideeën over de volgende fase van zijn carrière en zijn daar op dit moment over in gesprek met hem en zijn team", laat de woordvoerder weten.

Dane werd maandag op de hoogte gebracht dat zijn ochtendprogramma per 31 januari wordt overgenomen. De dj die momenteel vakantie viert na de inzamelingsactie Missie 538 van vorige week, besloot toen zelf niet meer terug te keren in de ochtend en geen afscheidsshow meer te maken.

"Ik heb het gevoel dat ik met Missie 538 een heel mooi punt heb gezet achter precies drie jaar fantastische ochtendradio", zei Dane hierover.

Volgens Talpa hebben de wijzingen bij Radio 538 te maken met een veranderd publiek. "Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien. Eind november hebben we een start gemaakt met het aanpassen van onze programmering en de nieuwe ochtendshow is daarin een volgende stap."

De ochtendshow van De Jager en Van der Eerden begint officieel op 3 januari, maar in verband met de vakantie van Dane is De Jager nu al te horen. Hij reageerde woensdagochtend in de uitzending kort op het nieuws. De Jager vindt de kans die hij krijgt "waanzinnig", maar snapt ook dat mensen het vervelend vinden voor Dane en zijn team. "En daarom zeg ik ook: 'Alle respect voor hen.' Want het is geen leuke situatie waar ze in zitten", aldus de dj.

Dane nam de ochtendshow bij Radio 538 in 2019 over van Edwin Evers.