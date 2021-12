Frank Dane heeft zijn laatste uitzending van zijn ochtendshow op Radio 538 al achter de rug. De dj kreeg maandag te horen dat hij wordt vervangen door Wietze de Jager en Klaas van der Eerden en besloot toen dat zijn uitzending van vorige week met inzamelingsactie Missie 538 zijn laatste was, meldt Talpa.

Dane heeft momenteel vakantie en is dan ook niet op de radio te horen. Talpa, het bedrijf waar 538 deel van uitmaakt, meldt dat Dane maandag is ingelicht over het einde van zijn ochtendshow. Het was de bedoeling dat de nieuwe invulling met Van der Eerden en De Jager vanaf 31 januari te horen zou zijn.

"We hebben dit op verzoek van het team van Frank naar voren gehaald", aldus de woordvoerder. Dit betekent dat Dane na zijn vakantie niet meer in de ochtend terugkeert.

Volgens Talpa wilde hij zelf geen afscheidsshow meer maken. "Ik heb het gevoel dat ik met Missie 538 een heel mooi punt heb gezet achter precies drie jaar fantastische ochtendradio", laat Dane via de woordvoerder weten.

Talpa reageert hiermee op geruchten dat Dane niet van tevoren zou zijn ingelicht over het besluit een einde te maken aan zijn ochtendshow. Dane en zijn team namen begin 2019 bij 538 de plek van Edwin Evers over. "Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken", viel eerder vandaag in een persbericht van de zender te lezen.