De woning van een persfotograaf van AT5 in het Amsterdamse stadsdeel Noord is maandagavond en dinsdagochtend beschadigd geraakt door vuurwerk. Waarschijnlijk is er tot twee keer toe vuurwerk door de brievenbus van de woning gegooid, meldt Het Parool.

Maandagavond rond 22.45 uur werd de fotograaf voor het eerst slachtoffer van een explosie bij zijn huis. De voordeur raakte beschadigd en de woning vulde zich met rook, waarna de man via het raam naar buiten vluchtte.

Dinsdagochtend om 7.00 uur volgde nog een harde knal, waarbij de voordeur en de gang van de woning zwaar beschadigd raakten. Een eerste onderzoek wijst uit dat de explosies waarschijnlijk het gevolg zijn van vuurwerk dat door de brievenbus was gegooid.

De politie onderzoekt het voorval verder en zegt er rekening mee te houden dat het mogelijk gaat om een gerichte actie tegen de fotograaf. Of het een aanval is wegens het werk van de journalist, kan de politie nog niet zeggen.

De fotograaf bleef ongedeerd en zegt dat hij is geschrokken, maar wil verder niet op het voorval reageren zolang het onderzoek loopt. Ook AT5 onthoudt zich nog van commentaar.