Bij 538 is in de ochtend niet langer plek voor Frank Dane, die drie jaar lang op dat tijdstip een programma had bij de radiozender. Vanaf 3 januari presenteren Wietze de Jager en Klaas van der Eerden met nieuwslezer en journalist Mart Grol een nieuwe ochtendshow tussen 6.00 en 10.00 uur.

"Ik vind het waanzinnig dat we het vertrouwen krijgen om iedere ochtend radio te maken", zegt De Jager in een reactie. "Het is een feest om samen met Klaas, Mart en de luisteraars van 538 de dag te starten."

Van der Eerden: "In de afgelopen drie jaar is mijn liefde voor radio ontstaan en steeds verder gegroeid. Wat er nu gebeurt, had ik niet durven dromen."

Volgens radio director Coco Hermans gaat 538 een volgende fase in. "Door de jaren heen ontwikkelt ons publiek zich en het is voor een hitstation heel belangrijk met de luisterbehoefte mee te groeien. Eind november hebben we een start gemaakt met het aanpassen van onze programmering en de nieuwe ochtendshow is daarin een volgende stap."

Hermans zegt dat het nieuwe team afgelopen zomer heeft bewezen "midden tussen de luisteraars te staan en met enorm veel creativiteit, energieke en onderscheidende radio te kunnen maken".

Frank Dane en zijn team namen begin 2019 bij 538 de plek van Edwin Evers in. "Met de opvolging van Edwin Evers hebben zij een geweldige prestatie geleverd, wij zijn ze dan ook heel dankbaar. Wij gaan ervan uit dat wij ook in de toekomst met Frank en zijn team bij 538 zullen blijven samenwerken."