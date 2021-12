815.000 mensen hebben maandagavond naar Staand verder leven: Na de moord op Peter R. de Vries gekeken. In de documentaire kwamen de twee kinderen van de vermoorde misdaadverslaggever aan het woord.

De documentaire op RTL 4 werd gemaakt door Ewout Genemans, die met zoon Royce en dochter Kelly in gesprek ging. De twee vertelden uitgebreid over hoe het met hen gaat sinds hun vader op 6 juli werd neergeschoten. Negen dagen later stierf De Vries aan zijn verwondingen.

Kelly de Vries zei in de documentaire dat ze zich zorgen maakt over de veiligheid van haar broer. Royce heeft een groot deel van de zaken van zijn vader overgenomen en staat volgens haar meer in de belangstelling als advocaat.

De documentaire was niet het best bekeken programma om 20.30 uur. De slimste mens (NPO2) trok op hetzelfde moment veruit de meeste kijkers: 1,79 miljoen. Ook Droomhuis Gezocht (1,16 miljoen kijkers) en Familie Gillis: Massa is Kassa (828.000 kijkers) werden beter bekeken.