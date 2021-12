De kerstspecial van de familie Meiland is dit jaar een stuk minder goed bekeken dan vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.

De speciale uitzending van vrijdag was goed voor 783.000 kijkers, terwijl er vorig jaar ruim een miljoen mensen keken. Het programma staat daarmee op de tiende plek van de kijkcijferlijst.

Mogelijk heeft de ophef rondom uitspraken van Erica Meiland in haar recente boek daar iets mee te maken. Ze spreekt zich in haar boek onder meer kritisch uit over het dragen van een hoofddoek of boerka. Verschillende bedrijven zegden vervolgens de samenwerking met de bekende familie op.

Het best bekeken programma van vrijdag was de kerstuitzending van All You Need Is Love, waarnaar bijna 2,1 miljoen mensen keken. Vorig jaar waren dat er ietsje minder.