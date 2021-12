Elf B&B-eigenaren hopen in 2022 via het populaire datingprogramma B&B Vol liefde de liefde te gaan vinden. RTL 4 heeft vrijdagavond de kandidaten bekendgemaakt en nu is het aan de single kijker om zich aan te melden. Dit zijn de vrijgezellen die Art Rooijakkers gaat helpen.

Astrid (48 jaar) - Oostenrijk

Astrid is van jongs af aan een graag geziene gast in Oostenrijk en wist al vroeg dat ze er ooit een eigen pension wilde openen. Met haar twee kinderen runt ze een B&B, maar ze neemt ook de tijd voor wandelen en skiën. Astrid zoekt niet naar een man die alle klusjes komt doen, want dat kan ze zelf wel, maar wil wel graag iemand die haar tegengas geeft en een beetje empathisch is.

Hans (54 jaar) - Italië

Hans vertrok in 1990 naar Italië om de taal te leren, maar keerde nooit meer terug. De 54-jarige B&B-eigenaar is van reizen blijven houden, maar is ook gelukkig op zijn vaste plek in Toscane. Hans is op zoek naar een romantische vrouw die met hem de B&B wil runnen.

Denise (30 jaar) - Spanje

Denise runt een heel vakantiecomplex in het kleine dorp Órgiva, maar houdt genoeg tijd over voor de liefde. Ze is vaak te vinden in de sportschool, wandelt graag met haar hond Joey en ze hoopt dat haar toekomstige man ook sportief en ambitieus is.

Ted (67 jaar) - Madeira

Ted heeft al op verschillende plekken op de wereld gewoond, maar haar thuis vond ze op het eiland Madeira. Ondanks haar drukke bestaan, lieve vrienden en vele uitjes, zou ze het leuk vinden ook nog een man te ontmoeten die met haar van het leven kan genieten.

Natasja (48 jaar) - Frankrijk

Op het platteland van Frankrijk heeft Natasja een watermolen gekocht die ze heeft omgebouwd tot B&B. In Frankrijk heeft ze al veel vrienden gemaakt, maar een partner blijft nog uit. Via het programma hoopt ze een man te vinden met "sprankelende ogen".

Hans (59 jaar) - Frankrijk

Sinds 2001 woont Hans in de bossen van Zuid-Frankrijk. Hij heeft twee vakantiehuizen, twee kamers en een kleine boerencamping waar hij voor moet zorgen. Paarden zijn een enorme passie en Hans zou het leuk vinden als zijn toekomstige partner ook gek is van paarden. Daarnaast zoekt Hans iemand die een goede gesprekspartner is.

Martijn (30 jaar) - Portugal

Martijn heeft toerisme gestudeerd en is in 2017 een minihotel gestart in Portugal. Nu hij zijn plek gevonden heeft, hoopt hij een actieve vrouw te vinden bij wie hij helemaal zichzelf kan zijn.

Noes (69 jaar) - Spanje

Noes heeft een succesvolle carrière als danser achter de rug. Zijn B&B heeft dan ook een toepasselijke naam: The Dancer. Als choreograaf had hij weinig tijd om op zoek te gaan naar de liefde van zijn leven. Nu Noes het wat rustiger heeft, wil hij van Spanje genieten met een man die in het bezit is van karakter, humor en een avontuurlijke geest.

Mireille (54 jaar) - Marokko

Mireille wil in het voorjaar een wellnessresort openen, want als ayurvedisch chef heeft ze haar spiritualiteit helemaal ontdekt. Ze hoopt een avontuurlijke man te vinden, die zijn leven met haar wil delen en net zo van golfen en lekker eten houdt.

Herman (62 jaar) - Ierland

Herman had een eigen lasbedrijf in Nederland, maar zag er geen uitdagingen meer en vond de rust in Ierland. Daar organiseert hij visvakanties en wandeltochten. Graag zou hij die avonturen met een leuke vrouw delen.

Richard (50 jaar) - Portugal

Maar liefst 37 jaar lang was Richard kokkelvisser op Texel, maar hij vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Sinds augustus is hij eigenaar van een glamping (luxe camping) en een grote villa in Portugal. Hij hoopt in het voorjaar van 2022 de deuren te kunnen openen. Richard zou graag een vrouw aan zijn zijde hebben die zelfstandig is en van aanpoten weet.