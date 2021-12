Paul Haenen heeft aan het begin van zijn carrière besloten dat hij geen interviews meer wilde afnemen voor Radioweekblad van de VARA omdat hij de problemen van luisteraars niet naast zich neer kon leggen. Alle problemen nam hij mee naar huis.

"Toen ik daarna werd gevraagd om voor Radio Amsterdam te interviewen - ik was toen rond de dertig - heb ik dat afgehouden", vertelt Haenen in gesprek met De Telegraaf.

De komiek, acteur en programmamaker ontwikkelde daardoor wel een van zijn meest geliefde alter ego's: Margreet Dolman. "Als die figuur kon ik alles delen, over liefde, over eenzaamheid. Als ik mij wat neerslachtig voelde, kon ik haar nog erger depressief maken. Het werd onverwacht populair."

Dolman en dominee Gremdaat hebben Haenen geholpen om met zijn eigen somberheid om te gaan. Daarom heeft de acteur nu Het vrolijke winterboek geschreven, waarin Dolman over haar kerstervaringen praat en Gremdaat raad geeft.

"Wat ik onder meer duidelijk wil maken, is dat denken je vrijstaat. Zo kun je tijdens een kerstdiner zeggen: 'Wat is het eten lekker', maar ondertussen denken: ik moet overgeven. En dat is niet erg", aldus Haenen.

"Ook staan er dialogen in het boek die je als handvat kunt gebruiken. Dat je in een benarde situatie bedenkt: wat zou Margreet Dolman of Eppe Gremdaat in dit geval doen? Aangevuld met korte, veelal gruwelijke kerstverhalen die zo triest zijn dat je er maar beter om kunt lachen."