Omroep MAX heeft een contract voor nog zo'n vijf jaar Heel Holland Bakt en dat betekent dat André van Duin tot zijn tachtigste het programma kan presenteren. "Ik zei: maar dan ben ik tachtig, ga ik dan nog steeds roepen 'Bakkers klaar, bakken maar'? Waarschijnlijk wel dus."

In gesprek met AD vertelt de bijna 75-jarige presentator dat hij het wil blijven doen, mits hij gezond blijft en de kijkers hem accepteren. Het werk biedt hem afleiding en voorkomt dat hij vanwege het overlijden van zijn echtgenoot Martin eenzaam wordt.

"Hoewel het soms best pittig is. Die draaidagen van Heel Holland Bakt zijn vooral in het begin, als er nog tien kandidaten zijn, van 8.00 tot 20.00 uur. Dan denk ik om een uur of vijf soms wel: laat nu de taxi maar komen. Het bakken van die taartjes houdt natuurlijk erg op, hè? Maar ja, je kunt ze moeilijk weglaten."

Voorlopig is Van Duin nog heel druk met alles wat hij op televisie en daarnaast doet. "Ik heb de laatste tijd wat dingen geschrapt, want het is echt veel. We hebben een nieuw seizoen van Heel Holland Bakt opgenomen en samen met Janny (van der Heijden, red.) heb ik net de Elfstedentocht gedaan per boot, inclusief stempels halen. Ik ben benieuwd hoe dat eruit gaat zien op tv", vertelt de presentator.

"In januari neem ik een album op met vertaalde chansons, vooral van Charles Aznavour en we willen het komend jaar weer Animal Crackers gaan maken. Mits we genoeg beelden kunnen krijgen, daar hangt het van af. Vergeet ik nog iets? O ja, we werken ook aan een nieuw programma over comedy dat ik ga presenteren. En nee, ik blijf weg van de hoedjes, brillen en grote schoenen. Die tijd is geweest."