De Vooravond behaalde goede kijkcijfers, maar toch besloot BNNVARA met het programma te stoppen. Fidan Ekiz en Renze Klamer werden daardoor overvallen en hebben zich lange tijd niet uitgesproken over de manier waarop het gegaan is. Nu zegt de presentatrice in gesprek met De Telegraaf dat ze zich voorgelogen voelt.

"De omroep wist waar ik voor stond en zei daarmee te kunnen leven. Gaandeweg zijn de bazen mij opportunistischer gaan benaderen", aldus Ekiz in gesprek met de krant.

Ekiz wilde eerst uitzoeken wat er precies achter de schermen is gebeurd voordat ze zich over de kwestie zou uitspreken. Volgens de presentatrice gaat het niet om haar of Klamer, ze is door de situatie dat nog meer gaan inzien.

"Het gaat niet zozeer om mij in deze affaire, maar om het hele team van De vooravond. Om de manier waarop een sociale omroep asociaal met haar mensen omging. Naar buiten toe roepen: 'We halen Fidan binnen omdat we ook het andere geluid willen laten horen.' En vervolgens intern het tegenovergestelde doen. We zijn pionnen in de omroepwereld, onderdeel van de machtspolitiek."

Ekiz heeft er van geleerd dat ze nooit meer voor één omroep wil werken. Samenwerken met BNNVARA sluit ze zeker niet uit. "De omroep staat voor taboedoorbrekend, voor vrijheid. Perfect voor iemand als ik, maar de bazen snapten dat niet en gingen me framen. Gaandeweg merkte ik dat de leiding enorm worstelt met hoe ze zich moet profileren en dat heeft ook te maken met de strijd tussen de omroepen en de NPO."

"Het hokjesdenken won het van de vrijheid. Riep ik dat het minder-minder-proces van Wilders politiek is gestuurd, zat ik meteen in het PVV-kamp. Riep ik later dat ik vond dat Wilders te ver gaat met corona koppelen aan mensen met een niet-westerse achtergrond, hoorde ik niks, want ik zat al in het PVV-kamp. Maar ik wíl niet in wat voor kamp dan ook. Ik wil mezelf kunnen zijn."