De Vlaamse professor en intensivist Geert Meyfroidt heeft donderdagavond de finale van de Vlaamse editie van De slimste mens gewonnen.

In de finale stonden ook twee Nederlandse deelnemers: presentator en cabaretier Arjen Lubach en zangeres MEROL.

MEROL ging tot na de laatste reguliere ronde, het 'collectieve geheugen', aan kop. In de finaleronde wist Meyfroidt genoeg over de Amerikaanse kunstenaar Roy Lichtenstein om haar de laatste punten af te nemen.

"Geert is niet alleen bizar goed in dit spel, maar ook nog eens een heel leuke gast" schreef Lubach op Instagram bij een foto van een lachende Meyfroidt.

Voor Lubach en MEROL (de artiestennaam van Merel Baldé) is de spelquiz bekend terrein. Beiden deden al eens mee aan De slimste mens in Nederland, dat gepresenteerd wordt door Philip Freriks. In 2012 won Lubach de finale.

De finale van de Vlaamse editie werd uitgezonden door de Belgische zender Play4, die in Nederland niet te ontvangen is. De zender onderzoekt de mogelijkheden om dit in de toekomst te veranderen, zegt een woordvoerder.