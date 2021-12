De Turkse influencer Merve Taskin hoeft in haar thuisland niet de cel in vanwege haar bezoek aan het Sexmuseum in Amsterdam. De 23-jarige vrouw maakte via Instagram bekend dat ze een voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heeft gekregen. Ze zei zich tevergeefs te hebben beroepen op de vrijheid van meningsuiting.

De influencer zei dat ze geen gelijk heeft gekregen van de rechter. Ze kreeg naar eigen zeggen een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden. Die hoeft ze alleen uit te zitten als ze de komende jaren andere strafbare feiten begaat.

Taskin, die op Instagram ruim een half miljoen volgers heeft, kwam in de problemen na een bezoek aan Nederland. Daar deed ze verslag van op sociale media.

Ze bezocht onder meer het Sexmuseum. Dat bleef niet onopgemerkt in Turkije, waar de autoriteiten haar vervolgden voor het verspreiden van obsceen materiaal.

De internetpersoonlijkheid zei afgelopen zomer tegen de BBC dat ze met vrienden in Amsterdam was om haar 22e verjaardag te vieren. Ze wilde naar eigen zeggen "grappen" maken. Taskin zou niet hebben beseft dat de beelden die ze deelde via internet na terugkeer in Turkije zouden leiden tot haar vervolging.