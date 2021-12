Lekker eten, gezellig met de familie en een flinke kerstboom maken de kerstavonden compleet, maar ook op televisie kan er voldoende vertier gevonden worden. De Nederlandse televisiezenders hebben hard hun best gedaan om een gevarieerd programma samen te stellen.

All You Need Is Love Kerstspecial - RTL 4 - Vrijdag 24 december, 20.00 uur

Robbert ten Brink is weer in de huid van Dr. Love gekropen en is speciaal voor Kerstmis in allerlei uithoeken geweest om geliefden bij elkaar te brengen. Vanwege de coronamaatregelen is het programma voor het eerst niet in de studio opgenomen. "Alleen maar om de reden dat je niet volgepakt bij elkaar kan zitten en hysterisch kan reageren en verrast kan worden. Dus we hebben besloten om het gewoon lekker allemaal buiten te doen."

Kerst met de familie Meiland - SBS6 - Vrijdag 24 december, 20.30 uur

Fans van Martien, Erica, Maxime, Montana, Claire en Vivé kunnen vrijdagavond hun hart ophalen met een extra lange, speciale uitzending van Chateau Meiland. In Kerst met de familie Meiland gaat het gezin met aanhang op vakantie naar Straatsburg. Daar wordt uiteraard genoten van een wijntje, maar onderneemt de familie ook wat sportieve uitjes.

Slag om de Schelde - NPO1 - Vrijdag 24 december, 20.30 uur

Slag om de Schelde vertelt het verhaal van de grootste veldslag in de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied. Die vond in het najaar van 1944 plaats in Zeeland, toen de nazi's de zeearm richting Antwerpen afsloten om de toevoer van voorraden naar de geallieerde legers te stoppen. De hoofdrollen worden gespeeld door Gijs Blom, Susan Radder, Jamie Flatters, Jan Bijvoet en Tom Felton.

Kersttoespraak van koning Willem-Alexander - NPO, RTL en SBS - Zaterdag 25 december, 13.00 uur

Koning Willem-Alexander staat het volk dit jaar vanuit de entree van Paleis Huis ten Bosch te woord, maar wat hij gaat vertellen is nog niet bekend. De toespraak is niet alleen bij NPO1 en NPO2 te zien, maar ook in haar geheel terug te lezen op NU.nl.

Stralend Kerstfeest - NPO1 - Zaterdag 25 december, 20.30 uur

EO-presentatoren Bert van Leeuwen en Giovanca Ostiana praten een muzikale avond aan elkaar, dit jaar met het thema Kom samen rondom het licht. Diverse gasten worden verrast met mooie gebaren en onder anderen Wulf, Stephanie Struijk en Elly Zuiderveld geven een optreden.

Knisperend haardvuur - SBS6 - Zaterdag 25 december, 18.30 uur

SBS zendt dit jaar geen film of televisieprogramma uit op Eerste Kerstdag, maar kiest ervoor op primetime beelden van een haardvuur uit te zenden. Urenlang ziet de kijker niet meer dan een knisperend haardvuur, waar soms een blok hout op gelegd wordt, met op de achtergrond muziek van Sky Radio.

Een pruttelend pannetje ragout - 24Kitchen - Zaterdag 25 december, diverse momenten

Als inhaker op een artikel van De Speld heeft 24Kitchen een grapje bedacht: op verschillende momenten is een pruttelend pannetje ragout op tv te aanschouwen. Op het YouTube-kanaal van de culinaire zender pruttelt het ragoutpannetje van 10.00 tot 22.00 uur non-stop.

Een huis vol kerst - NPO1 - Zondag 26 december, 21.30 uur

Drie bekende gezinnen uit Een huis vol verzorgen tijdens de feestdagen een kerstdiner voor mensen die na een moeilijke tijd lekker eten en een warm gezelschap verdienen.