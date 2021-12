Louis van Gaal krijgt een eigen bioscoopfilm over zijn leven, meldt het AD woensdag. De bondscoach van het Nederlands elftal is de afgelopen drie jaar gevolgd door een cameraploeg. De documentaire moet in april volgend jaar in première gaan.

"Ik vond het een eer om mijn medewerking te verlenen aan een film over mijn leven", zegt Van Gaal over de film, die wordt gemaakt door Frontberichten-bedenker Geertjan Lassche. "Mijn imago komt niet overeen met de persoon die ik ben. Helaas. Je moet me persoonlijk kennen om door dat imago heen te kijken. Daarom heb ik voor één keer een filmmaker toegelaten."

Van Gaal blikt in de film terug op zijn leven, samen met andere (inter)nationale voetbalsterren. Daarbij gaat hij in gesprek met Lassche. De première vindt plaats op 11 april 2022 in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. Vanaf 14 april zal de film in de bioscoop te zien zijn.

De zeventigjarige Van Gaal wordt beschouwd als een van de beste Nederlandse trainers aller tijden. De Amsterdammer won in 1995 met Ajax de Champions League en stond ook aan het roer bij AZ, FC Barcelona, Bayern München en Manchester United.

Van Gaal is momenteel voor de derde keer in zijn loopbaan bondscoach van het Nederlands elftal. Onder leiding van de ervaren coach, die afgelopen zomer de opgestapte Frank de Boer opvolgde, plaatste Oranje zich vorige maand voor het WK van 2022 in Qatar.

Lassche is een ervaren documentairemaker. Hij won in 2020 de titel Journalist van het jaar dankzij het door hem bedachte programma Frontberichten, dat een inkijkje gaf in de situatie in de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis. Ook maakte hij de film Niemand Kent Mij over wielrenner Thomas Dekker.