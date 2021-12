The Comedy Central Roast of Hans Klok is dinsdagavond bekeken door 236.000 kijkers en daarmee de minst bekeken Nederlandse roast van Comedy Central tot nu toe. Onder anderen Karin Bloemen, Giel de Winter en Henk Westbroek maakten de illusionist op komische wijze met de grond gelijk.

De roasts van Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B, die Comedy Central de afgelopen jaren organiseerde, trokken allemaal meer kijkers naar de zender. De roast van Beelen was met 603.000 kijkers de best bekeken editie.

Een ander nieuw programma, de realityserie rond de 23-jarige Marokkaans-Nederlandse boer Ayoub, haalde de lijst met de best bekeken programma's van de avond ook niet. Voor Boer Ayoub stemden op primetime 264.000 mensen af op NPO3.

Jeroen Pauw haalde de top 25 wel met de start van het tweede seizoen van zijn programma Scheefgroei. De aflevering over onderwijs trok 604.000 mensen naar NPO1.